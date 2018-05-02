HT Magazin'de yer alan habere göre, Şerifali’de bulunan bir mekânda düzenlenen yemekte Türk mutfağının lezzetlerini tadan Butler, “Burada çok mutluyum ama biraz daha kalırsam çok kilo alacağım” diyerek herkesi kahkahalara boğdu.



Adana Kebap’ın nasıl yapıldığını merak ederek mutfağa giren ve elleriyle kebap pişiren Hollywood yıldızı, şiş kebapla objektiflere poz vermeyi de ihmal etmedi.

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