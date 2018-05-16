Eyüpsultan'da bir ofise düzenlenen operasyonda 'Saral' çetesinin lideri Alaattin Saral gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan Alaattin Saral çıkarıldığı adliyede tutuklandı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Sarallar' çetesi lideri Alaattin Saral'ın Eyüpsultan'daki bir ofiste olduğunu tespit etti. Alaattin Saral'ın bulunduğu ofis binasının etrafı sivil polisler tarafından çevrildi. Operasyon timleri düzenlediği film gibi operasyonla Alaattin Saral'ı kıskıvrak yakaladı.



SEDAT ŞAHİN VE SARALLAR ÇATIŞMASINDAN ARANIYORDU



Sedat Şahin grubu ve Sarallar arasındaki çatışmalara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede Alaattin Saral hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.



Organize Şubesi'nin geçtiğimiz hafta Fatih Ünal Koç çetesine düzenlediği operasyonda 30 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Alaattin Saral hakkında da gözaltı kararı çıkarılmıştı. Eyüpsultan'da bir ofise düzenlenen operasyonda 'Saral' çetesinin lideri Alaattin Saral gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan Alaattin Saral çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

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