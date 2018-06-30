Sararmış tırnakları beyazlatmak için öneriler!

Uzun süre oje kullanımıyla havasız kalan tırnaklarda sararmalar ve kırılmalar oluşabilir. Eğer siz de bu dertten şikayetçiyseniz basit yöntemlerle tırnaklarınızın daha beyaz görünmesini sağlayabilirsiniz. İşte sararmış tırnakların beyaz görünmesi için 5 öneri...