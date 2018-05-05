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Buluşmanın organizatörü Nedim Husic, yaptığı açıklamada, birçok ülkeden katılımcının geldiği etkinliğin ilgi görmesinden memnun olduklarını belirterek, otomobiller arasında en eski otomobilin 1929 model Buick olduğunu kaydetti.