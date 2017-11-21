Sarayburnu açıklarındaki bot faciasına 22.5 yıl hapis istemi

Sarayburnu açıklarında kuru yük gemisiyle çarpışan Sahil Güvenlik botunun alabora olması sonucu 4 askeri mürettebatın şehit olduğu facia davasında gemi kaptanının 22.5 yıla kadar hapsi, gemi zabiti ve güvertecinin ise beraatı talep edildi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, Sarayburnu açıklarında 17 Ağustos 2016 günü Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı'na bağlı bot, kuru yük gemisiyle çarpışarak alabora oldu. Çarpma sonucunda Üsteğmen Ali Rıza Yücel, Astsubay Yavuz Gökhan Şahin, Uzman Çavuş Bülent Demirkaya ve er Sinan Göktaş şehit oldu. Kazada Uzman Çavuş Enver Çetin ve erler Ayhan Akgönül ile Mehmet Nuri Karaca da yaralandı. Olayın ardından geminin kaptanı Abdullah Hamadi, gemi zabiti Allam Fattouh ve güverteci Mohamad Fttahe hakkında “bilinçli taksirle birden çok kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22.5'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



“SAHİL GÜVENLİK BOTU ASLİ KUSURLU” RAPORU



Anadolu 2. Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık gemi kaptanı Abdullah Hamadi, taraf avukatları şehit askerlerin yakınları katıldı. Duruşmaya olaya dair bilirkişi raporu ulaştı. Rapora göre 4 askerin şehit olduğu TCSG isimli sahil güvenlik botunun asli kusurlu, bota çarparak askerlerin şehit olmasına neden olan geminin kaptanı Abdullah Hamadi'nin tali kusurlu, tutuksuz sanıklar gemi zabiti Allam Fattouh ile güverteci Mohamad Fttahe'nin ise olayda kusurlarının bulunmadığı kaydedildi.



22.5 YILA KADAR HAPİS VE BERAAT TALEBİ



Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan Cmhuriyet Savcısı, olay günü Türk Sahil Güvenlik Güvenlik Komutanlığı'na ait botun, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan Rusya Federasyonu'na ait tarama gemisine refakat ettiğini belirtti. Mütalaada, bu sırada Ahırkapı önlerinde sanık Hamadi'nin kullandığı dökme yük gemisinin Sahil Güvenlik botuna çarpmasıyla 4 askerin şehit olduğu, birden fazla kişinin de yaralandığı anlatıldı. Sanık Hamadi'nin kusurlu olduğunun tespit edildiği kaydedilen mütalaada "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22.5 yıla kadar hapisi istenirken diğer sanıklar Allam Fattoum ile Mohammad Fttahe'nin beraatları talep edildi.



750 BİN DOLAR ÖDEME



Mütalaaya katılmayan sanık avukatlarından Ceyhun Cebioğlu, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarının zararlarının giderildiğini ve kendilerine 750 bin dolar ödeme yaptıklarını söyledi. Mahkeme mütalaaya karşı savunmaların yapılması için duruşmayı erteledi.

Sarayburnu