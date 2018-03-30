Sarayburnu’da kimliği belirsiz bulunan cesedin, İstanbul’a geldikten bir gün sonra kaybolan İtalyan Alessandro Filori’ye ait olduğu ortaya çıkan DNA testiyle kesinleşti. Dosya cinayet masasına devir edildi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun aktardığı bilgilere göre, İstanbul’a geldikten bir gün sonra kaybolan 33 yaşındaki İtalyan Alessandro Filori, olayı ile ilgili yeni gelişme yaşandı. İstanbul’a 13 Mart günü geldikten sonra bir gün sonra kayıplara karışan Filori’ye benzeyen bir kişinin cesedi Sarayburnu’nda çıkmıştı.

Baba Eligio Filori

Baba Eligio Filori’nin ‘Benziyor’ diye teşhis ettiği ceset ile ilgili DNA incelemesi yapıldı. Babadan alınan kan örneği ile cesetten alınan kan örnekleri karşılaştırması yapıldı. Yapılan karşılaştırma da cesetteki DNA’sı babanın kanıyla uyuştu. Denizden çıkan cesedin yüz ve vücudunun bazı bölgelerinde darp izleri bulunması üzerine dosya Cinayet Büro Amirliği’ne gönderildi. İtalyan Filori, Şişli’deki otelden çıktıktan sonra son olarak Taksim’den Tophane’ye inerken kamera tarafından son görüntüsü elde edilmişti.

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