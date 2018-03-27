Stuttgart havaalanını konuyla ilgili yaptığı açıklamada, havaalanı çalışanının yardımcı pilotun alkollü olduğunu, yürürken tökezlediğini fark etmesi üzerine polisi haberdar etti, polisin ve savcılığını müdahalesiyle uçuşun iptal edildiği açıklandı, yetkililer uçağa kalkış izni vermedi ve yardımcı pilotun lisansı askıya alındı.

Yedek yardımcı pilot olmadığı için de uçağın uçuşuna müsaade edilmediği ve 106 yolcunun otellere yerleştirildiği bildirildi. Yardımcı pilot ilk olarak geçici olarak gözaltına alındı, serbest bırakılması için 10 bin Euro'luk kefalet ödemesi gerekiyor.

Havayolu şirketi, yer olmaması sebebiyle yolcuların ancak 3 gün sonra Portekiz'e uçabileceklerini bildirdi. Şirket, üç gün boyunca Stuttgart havalimanında mahsur kalanlardan sosyal medya üzerinden özür dilerken, gerekli önlemlerin alınması amacıyla şirket içinde de soruşturma yapılacağını duyurdu.

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