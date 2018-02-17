Sarı, kırmızı, yeşil renkli poşuya beraat

Bingöl'ün Genç ilçesinde, aracında bulunan poşu ve boncuktan maket kuşların yeşil, kırmızı ve sarı renginin terör örgütünü simgelediği iddiasıyla hakkında, 'Terör örgütü propagandası' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Kadri Demir, beraat etti. Mahkeme, kuş maketi ve poşuyu taşımanın 'terör örgütü propagandası' oluşturmayacağını belirtti.

Diyarbakır'da yaşayan inşaat işçisi Kadri Demir (35), 30 Ekim 2017 günü çalıştığı Elazığ'ın Karakoçan ilçesine gitmek için yola çıktı. Bingöl'ün Genç ilçesi Küpar mevkiinde yapılan kontrol sırasında jandarma, Demir'in aracında yaptığı aramada, ön cama asılı yeşil, sarı, kırmızı renkli boncuklardan yapılma 2 kuş maketi ile torpido gözünde aynı renklerde poşu buldu. Bu renklerin terör örgütünü simgelediği iddiasıyla gözaltına alınan Kadri Demir, ifadesinin ardından serbest bırakıldı, hakkında soruşturma açıldı.

'PROPAGANDANIN NE OLDUĞUNU BİLE BİLMİYORUM'

DHA'nın haberine göre; soruşturmanın tamamlanmasının ardından Kadri Demir hakkında 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bingöl 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Kadri Demir, savunmasında propagandanın ne olduğunu bile bilmediğini belirterek, "Aracın camında 2 kuş maketi vardı. Bunları süs için arabaya taktım. Renkleri bilerek seçmedim. Kuş maketlerini cezaevinden çıkan komşudan aldım. Poşunun arabada olduğunu bilmiyordum. Dün akşam akrabamızın düğünü vardı. Çocuklar halay çekmek için almışlar ve arabaya koymuşlar. Görseydim, arabaya koymazdım. Kesinlikle siyasetle işim olmaz. Sadece ekmeğimin peşindeyim. Yeşil, sarı ve kırmızı renklerin PKK bölücü terör örgütünü simgelen renkler olduğunu biliyorum. Bu malzemelerin yasak olduğunu bilmiyordum. Renkli kuş Diyarbakır ve bölgenin her yerinde tüm hediyelik eşya satan mağazalarda satılmaktadır. Onlarca kuş besliyorum. Bunun için kuş süsünü arabamda bulunduruyorum. Çok pişmanım. Propaganda yapma amacım yoktu. Torpidoda bulunan poşu yöreseldir" dedi.

'KUŞ MAKETİ VE POŞU PROPAGANDA SUÇU OLUŞTURMAZ'

Esas hakkında görüşünü açıklayan savcı, kuş maketi ve poşunun niteliğine göre terör örgütü ile ilgili bir öğreti, düşünce veya inancı başkalarına yayma kastı bulunmadığını belirterek, sanığın beraatini istedi. Mahkeme ise atılı fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle Kadri Demir'in beraatine karar verdi.

Gerekçeli kararında, Kadri Demir'in kuş maketi ve poşuyu aracında taşımasının 'Terör örgütü propagandası' oluşturmayacağını belirten mahkeme, beraatine karar verildiğini açıkladı. Mahkeme, sarı, kırmızı, yeşil renkil kuş maketi ve poşunun dosyada delil olarak saklanmasına hükmetti.

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