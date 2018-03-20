Son günlerde İstanbul’daki taksiciler ve UBER arasında gerilim hızla tırmanıyor. Birçok taksici UBER'e tepki gösterirken İstanbul'da 2 bin taksici ise UBER yolcusu taşıyor.



Habertürk TV'den Okan Ateş'in haberine göre, taksiciler "UBER ekmeğimizi elimizden alıyor" diyor ama UBER Türkiye'nin verdiği resmi rakama göre İstanbul'da sisteme üye olan 2 bin taksici var. O taksicilerden biri olan Bünyamin Sıdar UBER'in daha çok kazandırdığını söylüyor. Neden UBER sistemine dahil olduğunu açıklayan Sıdar, "UBER'de müşteriler saygılı, gideceğin güzargahı seçmene gerek yok, alacağım ücreti UBER zaten önceden belirliyor. Plaka sahibi olarak değil de şoför olarak destekleyenler çok" dedi.

Bir başka taksici ise UBER kullanan meslektaşlarına tepki göstererek "Karşı olduğun bir şeyi kendin yapıyorsun. Ne farkın kaldı onlardan? Ticari taksicisin sen bir de UBER kullanmanın manası nedir" açıklamasında bulundu.

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