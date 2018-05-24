Sarıeroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile OPET işbirliğiyle hayata geçirilen "OPET Kadın Gücü Projesi"nin bir oteldeki protokol imza törenine katıldı.

"Kadın güçlü olursa Türkiye güçlü olur." sözleriyle konuşmasına başlayan Sarıeroğlu, kadınların hayatın her alanında aktif ve etkin olması halinde, Türkiye'nin gelişmesinin ve kalkınmasının çok daha güçlü olacağını söyledi.

Türkiye'nin kadın konusunda 16 yılda güçlü bir başarı hikayesi yazdığını belirten Sarıeroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu başarı hikayesinin en önemli sayfaları da istihdam konusundadır. Özellikle son 10 yılda Türkiye'de 8 milyon 684 bin kişilik iş gücü artışı yaşamışız. Bunun 4 milyon 178 bini kadınların iş gücüne katılımıyla gerçekleşmiş bir performans. Bunun çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Yine 7 milyon 303 bin istihdam artışı sağlamışız. Bu istihdam artışı ve iş gücü artışıyla da OECD ve AB ülkeleri arasında lider konuma gelmişiz. 7 milyonluk istihdam artışının da 3 milyon 226 binini kadınlar oluşturuyor."

"Güçlü bir iktidar görevinin başında"

İŞKUR'un kadınların çalışma hayatına daha kolay girebilmesi için aktif iş gücü programlarını yeni bir vizyonla uyguladığını vurgulayan Sarıeroğlu, "Yaptığımız çalışmalara kadınların ilgisinin her geçen gün artıyor olması, gelecek adına bize umut veriyor. Aktif iş gücü programlarımızın katılanların yüzde 52'sini kadınlar oluşturuyor. 2009 yılından bugüne kadar 800 bin kadınımızı mesleki eğitimden geçirmişiz. 471 bin kadınımızı da işbaşı eğitim programlarıyla çalışma hayatına uyumlu hale getirmişiz. 170 bin kadına ise yine 2009'dan itibaren girişimcilik eğitimi vererek müteşebbis olmalarının yolunu açmışız. Bu yaptığımız çalışmalar, kararlı şekilde devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Sarıeroğlu, yaptıkları çalışmaların, uyguladıkları programların ve verdikleri desteklerin istihdama olumlu yansımalarının hissettiklerini bildirerek, şöyle konuştu:

"Bu etkiyi 2018 yılının açıklanan istatistiklerinde de görüyoruz. Milli İstihdam Seferberliğimizin ikinci fazı da her türlü operasyona her türlü girişime rağmen başarıyla yürütülüyor. Son dönemde görüyorsunuz, ekonomimize yönelik çok ciddi müdahaleler, operasyonlar yapılmaya çalışılıyor. Çok şükür ki güçlü bir iktidar görevinin başında. Ülkemiz geçmişte de çok badire atlattı. Bu girişimlerle Türkiye'ye olumsuz bir hava pompalamaya, bu süreçlerden siyasi rant elde etmeye çalışanların tüm çabaları inşallah boşa çıkacak. Zaten yapılan müdahalelerle boşa çıkmaya da başladı."

"Paniğe gerek yok. Her şey kontrol altında"

İstihdamla ilgili rakamlarda artış olduğuna dikkati çeken Sarıeroğlu, geçen yılın şubat ayından bu yılın şubat ayına kadar 1 milyon 210 bin kişilik istihdam artışının gerçekleştiğinin altını çizdi.

Her türlü operasyona rağmen özel sektörün istihdamını artırmaya yönelik adımlar atmaya devam ettiğini belirten Jülide Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye bugüne kadar diz çöktüremediler, bundan sonra da diz çöktüremeyecekler. Güçlü mali piyasalara yönelik argümanlarımız var. O alanda bu araçlar devreye sokularak istikrarın devamı konusunda hükümetimiz, ilgili kurumlar gerekli adımları attılar, atmaya da devam edecekler. Panik havasına, paniğe gerek yok. Her şey kontrol altında, kontrol altında olmaya da inşallah devam edecek."

Konuşmaların ardından, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ile OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca tarafından "OPET Kadın Gücü Projesi"nin iş birliği protokolü imzalandı.

Programa, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Akansel Koç, Koç Holding Enerji Grubu Başkanı Yağız Eyüboğlu, OPET Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Öztürk, Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder ve ilgililer katıldı.



