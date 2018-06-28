Şarık Tara kimdir? sorusu ünlü iş adamının yaşamını yitirmesinin ardından günceme geldi. İş dünyasını derinden sarsan ENKA Holding Fahri Başkanı Şarık Tara'nın ölümüyle ilgili olarak Maslak Acıbadem Hastanesi tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

ŞARIK TARA'NIN HASTALIĞI NEYDİ?

Şara'nın vefatının ardından Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Metin Uzun yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

"Sayın Şarık Tara, 2 Haziran tarihinden itibaren kalp yetmezliği nedeniyle Acıbadem Maslak Hastanesi'nde takibe alınmıştı. Maalesef bugün saat 19:19'da çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz"

ŞARIK TARA KİMDİR?

Şarık Tara, 22 Nisan 1930'da Üsküp'te doğdu. 1944'de ailesinin de geldiği Türkiye’de orta öğrenimini Şişli Terakki Lisesi’nde tamamlayan Tara, 1954 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu. Tara, mezuniyetinden sonra 1957 yılında kız kardeşi Vildan Gülçelik'in kocası Sadi Gülçelik ile ismi "enişte" ve "kayınbirader" sözcüklerinin ilk hecelerinden oluşan ENKA Kolektif Şirketini kurdu.

ENKA Şirketler Grubu Onursal Başkanı Şarık Tara, Forbes Türkiye'nin bu yıl hazırladığı "En Zengin 100 Türk" listesinde 2,5 milyar dolarlık servetiyle 7. sırada yer almıştı.