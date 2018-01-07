Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla düzenlenen yürüyüş başladı.

AA'nın haberine göre, Bakanlar Bak ve Arslan'ın yanı sıra birçok ilden ve yurt dışından genç yaşlı binlerce kişi, 1. Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı ve 90 bin askerin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı dolayısıyla Sarıkamış ilçesinde bir araya geldi.

Katılımcılar sabahın erken saatlerinde, "Gençlik Şühedanın İzinde" temasıyla düzenlenen "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" yürüyüşüne katılmak üzere, harekat sırasında yoğun çatışmalar yaşanan, birçok askerin çatışmada ya da donarak şehit düştüğü Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde toplandı.

Burada Kur’an-ı Kerim okundu, tekbir ve salavatlar getirildi ve şehitler için dualar edildi.

Soğuk havaya rağmen komando timlerinin de aralarında bulunduğu binlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla tekbir ve salavatlar getirerek Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne yürüyüşe geçti.

Katılımcılar, yürüyüşte sırasında ellerinde Türk bayraklarının yanı sıra Azerbaycan ve Filistin bayrakları da taşıdı.

Mehteran takımının seslendirdiği marşlar eşliğinde süren yürüyüşe bakanlar Bak ve Arslan'ın yanı sıra Kars Valisi Rahmi Doğan, çevre illerin valileri, kaymakamlar, Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan İlhan Çıtak, 2017 Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak, milli cimnastikçiler Tutya Yılmaz ve Ferhat Arıcan, milli atletler Kıvılcım Kaya Salman ve Tayfur Salman ile milli güreşçiler Metehan Başar ve Cenk İldem de katılıyor.



SOLO TÜRK GÖSTERİ YAPACAK

Yaklaşık 4,5 kilometre sürecek yürüyüşün ardından ulaşılacak şehitlikte, Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası şehitler için dualar edilecek.

Şehitlere saygı atışı yapılıp Atatürk Anıtı'na çelenk sunulacak programda, bir subay tarafından Sarıkamış Harekatı'nın tarihi katılımcılara anlatılacak.

Bak ve Arslan'ın birer konuşma yapması beklenen anma etkinliğinin sonunda Türk Kızılayı tarafından katılımcılara yemek ikramında bulunulacak.

Program, Solo Türk gösterisiyle son bulacak. Yürüyüş sebebiyle jandarma timleri çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.



EDİRNE, KIRKLARELİ VE TEKİRDAĞ'DA YÜRÜYÜŞLER

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Sarıkamış şehitleri anısına yürüyüşler gerçekleştirildi.

Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılında Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünde toplanan vatandaşlara ay yıldızlı bere, atkı ve eldiven dağıtıldı.



Öğrenciler, dev Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı afiş taşıdı.

Saraçlar Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na kadar yürüyen grup, burada düzenlenen törende saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.



Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Vekili Zekeriya Bayrak, Sarıkamış Harekatı'nın hafızalarda yer almış ölümsüzlük destanı olduğunu söyledi.

Albayrak, "Sarıkamış Yemen'den ölümsüzlük şerbeti için yürüyen fidanların hikayesidir. Sarıkamış, şanlı tarihimizin hüzünlü bir yaprağıdır. Rabbim bu millete bir daha Sarıkamışlar yaşatmasın. Rabbim ayakları altında cennet olan analarımızın gözlerine yaş, yüreklerine gam düşürmesin." diye konuştu.

Daha sonra okunan duanın ardından törene katılanlara çorba ikramında bulunuldu.

Törene, Edirne Valisi Günay Özdemir, 54. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.





Türkiye Sarıkamış şehitleri için yürüdü





































































































Türkiye Sarıkamış şehitleri için yürüdü

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da, Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılında yürüyüş düzenlendi.



Vatandaşlar, yürüyüş sırasında "Gençlik Şühedanın İzinde" yazılı pankart, dev Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı afiş taşıdı.

Tekirdağ Otelcilik Ve Turizm Meslek Lisesi önünde toplanan kortej, Sahil Dolgu Alanı'na kadar yürüdü.

Burada düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve şehitler için dua edildi. Etkinlik sonunda vatandaşlara çorba ikramı yapıldı.



Yürüyüşe, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş ve öğrenci katıldı.

KIRKLARELİ

Kırklareli'de de yürüyüş için Atatürk Spor Salonu önünde toplananlara, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü'nce "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" yazılı ve Türk bayrağı işlenmiş bere ile atkılar dağıtıldı.

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya, kurum müdürleri öğrenciler ve vatandaşlar, "Vefakar Gençlik, Fedakar Ecdadını Unutmayacak" temasıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Kırklareli Şehitliği'ne yürüdü.

Yürüyüşte öğrenci ve vatandaşlar "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatana uzanan eller kırılsın" şeklinde slogan attı.

Şehitlik Anıtı'nda Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Vali Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, vatan için canlarını feda eden Sarıkamış şehitleriyle tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Türkiye'nin düşmandan nasıl kurtarıldığını unutmadıklarını ve unutulmayacağını vurgulayan Çiftçi, aziz devletin ve milletin evlatları olarak ecdadın her zaman yad edileceğini söyledi.

Ecdadın eksi 30 derecede vatanı için donarak ölmeyi göze aldığını anlatan Çiftçi, "Sarıkamış'ta 78 bin şehit verdik. Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da, Kıbrıs'ta, Güneydoğdu'da, sınır dışında vatanımız için güvenlik güçlerimiz canlarını feda ediyor. Vatanın bir karış toprağını kimseye vermeyeceksiniz. Bizim kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok. Ama şu da bilinmelidir ki, vatanımızdan bir çakıl taşını dahi kimseye vermeyiz.'' diye konuştu.

GÖNÜL GÖZÜYLE YÜRÜDÜ

Görme engelli Necati Geniş de yakınlarının yardımı ve bastonuyla yürüyüşe katıldı.

Türk bayrağı taşıyan Geniş, zaman zaman sloganlara da eşlik etti.

Geniş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gözleriyle görmese de gönül gözüyle manevi duyguyu hissettiğini söyledi.

Görme engelli olmasına rağmen şehitler için yürüdüğünü ifade eden Geniş, engeline rağmen bu tür etkinliklere katıldığını belirtti.

Necati Geniş, "İnsan istedikten sonra her türlü aktiviteye katılabilir. Güzel bir duygu. İnsanın tüyleri diken diken oluyor. Kalabalığı görmesem de hissetmek çok güzel." dedi.

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