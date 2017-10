Sarıoğlu: ''İzlanda ve Finlandiya maçlarını kazanırız''

Milli futbolcu Sabri Sarıoğlu, uzun bir aradan sonra milli takıma davet edildiği için gururlu ve mutlu olduğunu dile getirerek, "Her Türk futbolcu milli takımı bekler. Ben de bekliyordum. Uzun zamandır bekliyordum, kısmet bu zamanaymış. Teklifi alınca çok mutlu oldum, gururla buraya geldim" dedi.

A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki İzlanda maçı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya kampında yer alan Sabri Sarıoğlu ve Çağlar Söyüncü, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

A Milli Futbol Takım formasını 6 yıl aradan sonra yeniden giymeye hazırlanan Göztepe'nin deneyimli futbolcusu Sabri Sarıoğlu, her Türk futbolcusunun hayali olan milli takıma uzun bir aradan sonra tekrar döndüğü için gururlu ve mutlu olduğunu kaydetti.



''İZLANDA VE FİNLANDİYA MAÇLARINI KAZANIRIZ''

A Milli Takım'da futbolcular olarak güzel bir iletişim halinde olduklarını ifade eden Sabri Sarıoğlu, "İnşallah iki maçı da kazanıp hedefimiz olan Rusya'ya gitmek istiyoruz. Şu an her şey güzel gidiyor. İnşallah güzel çalışmalarımızı tamamlayıp önce İzlanda ardından Finlandiya maçını kazanırsak hem ülkemizi sevindiririz hem de Türk futbolu adına önemli başarı alırız" dedi.



"TECRÜBELERİMİ AKTARIYORUM''

'Kampta tecrübelerini genç futbolculara aktarıyor musun?' sorusuna Sarıoğlu, "Hepsi yetenekli genç yaşta olmasına rağmen hepsi takımlarında önemli pozisyonda oynuyorlar. Kendi aramızda konuşuyoruz 2008'deki edindiğimiz tecrübeyi konuşuyoruz. Onlar da dinliyor. Genç olmalarına rağmen iyice tecrübe kazandılar" cevabını verdi.



"UZUN ZAMANDIR BEKLİYORDUM''

'A Milli Takım'a yeniden davet alınca ne hissettin, bekliyor muydun?' sorusuna Sabri Sarıoğlu şu cevabı verdi:

"Her Türk futbolcu milli takımı bekler. Ben de bekliyordum. Uzun zamandır bekliyordum, kısmet bu zamanaymış.Teklifi alınca çok mutlu oldum, gururla buraya geldim. İnşallah uzun seneler milli takıma hizmet ederim."







