Sarıyer İTÜ Ayazağa Metro çıkışında Kırgızistanlı üniversite öğrencisi E.A.'ya tecavüz edip, gasp eden Fatih Yılmaz'a mahkeme cinsel saldırı suçundan iyi hal indirimi yapmayarak 18 yıl hapis cezası, gasp suçundan da 12 yıl hapis cezası olmak üzere toplam 30 yıl hapis cezası verdi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Hayati Arıgan'ın aktardığı bilgiere göre, E.A.'nın avukatı ve davaya müdahil olan Aile ve sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı hürriyeti tehdit suçundan ceza vermeyen mahkemenin kararını Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı.

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