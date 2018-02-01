İHA'nnın haberine göre olay gece 3 sularında Sarıyer Merkez mahallesi Kayadibi sokakta meydana geldi. Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında evde bulunan Adnan K. ve annesi Nimet K. hayatını kaybederken dumandan etkilenen üst komşuları Semiha Y. ise yaralandı. Olay yerine gelen İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen Semiha Y. ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanığı Yunus Emre Demir "Bir kaç gündür yukarı mahallelerde de yangın çıkıyor, biz yine orada bir şey oldu zannettik, sonra sokağa geldik, alevler üst kata kadar çıkmıştı bir kişiyi yukarıdan çıkardılar ama diğer iki kişiye yetişemediler" dedi.

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