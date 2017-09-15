Sarıyer Ayazağa'da hareket etmesinden kısa bir süre sonra kontrolden çıkan belediye otobüsü, yol kenarında oturan iki kişiye çarpmaktan kurtarıp kaldırımda yürüyen bir adamı otobüs ile duvar arasında sıkıştırdı. Faciadan dönülen o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İHA'nın haberine göre kaza, geçtiğimiz Pazar günü saat 18.30 sıralarında Sarıyer Ayazğaza'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41AT hat numaralı Ayazağa-Davutpaşa Yıldız Teknik Üniversitesi arası çalışan belediye otobüsünün şoförü Mehmet Yılmaz, yolcuları aldıktan sonra seferi yapmak için yola çıktı. Bu esnada otobüs henüz bilinmeyen bir nedenle tam sokağa gireceği sırada kontrolden çıktı. Kaldırımda oturan iki kişiye çarpmaktan kurtaran şoför direksiyonu sağa kırarak kaldırıma yöneldi. Duvara yönelen şoför kaldırımda yürüyen Kenan Şahin'i sıkıştırarak bir süre sürüklemesinin adından durabildi. Kaza sonucu otobüs ile duvar arasında sıkışan Şahin hafif şekilde yaralanırken, faciadan dönülen o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

O ANLAR KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kontrolden çıkarak sokağa giren otobüs yol kenarında iki kişiye çarpmaktan kurtarıyor. Yol kenarında oturanlar ise panikle kaçmaya başlıyor. O esnada birbirine sarılarak yürüyen öğrenciler, otobüsü fark ederek son anda sol kaldırıma kaçıyor. Sağ kaldırımda yürüyen vatandaş ise otobüs ile duvar arasında sıkışarak sürükleniyor. Vatandaş bir süre sonra ayağa kalkarken, otobüs duruyor. Ardından vatandaşlar kaldırıma doğru koşmaya başlıyor.

Olayı gören Ümit Çın, "Otobüs hızını alamayıp kontrolü kaybediyor. Kontrolünü kaybedince virajı alamayarak duvara vuruyor. Sonra sürüklenerek kaldırımdaki abiyi altına alıyor. Sonra da otobüs duruyor. Tek abimiz yaralanıyor başka yaralanan yok. Buradan oturanları kurtarıyor. Ben o esnada içerideydim, sesi duyunca fırladım, bu tarafa doğru koştum. Ben çocuğum sokakta sandım o yüzden oraya doğru koşmaya başladım. Panik yaptım. Yan taraf okul, o esnada öğrenciler kaldırımda olsaydı tam bir facia olurdu" dedi.

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