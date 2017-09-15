Sarıyer Ayazağa'da hareket etmesinden kısa bir süre sonra kontrolden çıkan belediye otobüsü, yol kenarında oturan iki kişiye çarpmaktan kurtarıp kaldırımda yürüyen bir adamı otobüs ile duvar arasında sıkıştırdı. Faciadan dönülen o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
İHA'nın haberine göre kaza, geçtiğimiz Pazar günü saat 18.30 sıralarında Sarıyer Ayazğaza'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41AT hat numaralı Ayazağa-Davutpaşa Yıldız Teknik Üniversitesi arası çalışan belediye otobüsünün şoförü Mehmet Yılmaz, yolcuları aldıktan sonra seferi yapmak için yola çıktı. Bu esnada otobüs henüz bilinmeyen bir nedenle tam sokağa gireceği sırada kontrolden çıktı. Kaldırımda oturan iki kişiye çarpmaktan kurtaran şoför direksiyonu sağa kırarak kaldırıma yöneldi. Duvara yönelen şoför kaldırımda yürüyen Kenan Şahin'i sıkıştırarak bir süre sürüklemesinin adından durabildi. Kaza sonucu otobüs ile duvar arasında sıkışan Şahin hafif şekilde yaralanırken, faciadan dönülen o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
O ANLAR KAMERADA
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kontrolden çıkarak sokağa giren otobüs yol kenarında iki kişiye çarpmaktan kurtarıyor. Yol kenarında oturanlar ise panikle kaçmaya başlıyor. O esnada birbirine sarılarak yürüyen öğrenciler, otobüsü fark ederek son anda sol kaldırıma kaçıyor. Sağ kaldırımda yürüyen vatandaş ise otobüs ile duvar arasında sıkışarak sürükleniyor. Vatandaş bir süre sonra ayağa kalkarken, otobüs duruyor. Ardından vatandaşlar kaldırıma doğru koşmaya başlıyor.
Olayı gören Ümit Çın, "Otobüs hızını alamayıp kontrolü kaybediyor. Kontrolünü kaybedince virajı alamayarak duvara vuruyor. Sonra sürüklenerek kaldırımdaki abiyi altına alıyor. Sonra da otobüs duruyor. Tek abimiz yaralanıyor başka yaralanan yok. Buradan oturanları kurtarıyor. Ben o esnada içerideydim, sesi duyunca fırladım, bu tarafa doğru koştum. Ben çocuğum sokakta sandım o yüzden oraya doğru koşmaya başladım. Panik yaptım. Yan taraf okul, o esnada öğrenciler kaldırımda olsaydı tam bir facia olurdu" dedi.
- sarıyer
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.