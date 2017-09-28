Sarıyer'de toprak kayması

Sarıyer'de dün akşam etkili olan sağanak yağış toprak kaymasına neden oldu. Yağan yağmur nedeniyle kayan toprak, iki katlı evin duvarını yıkarak yatak odasına doldu. Yatak odasında uyuyan 6 aylık bebek şans eseri ölümden döndü.
İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan bir sokak üzerinde toprak kaymasına neden oldu. Yağmur nedeniyle kayan toprak, iki katlı evin içine doldu. Evde yaşanlar büyük panik yaşadı. Evde her şeyden habersiz uyuyan 6 aylık Duru bebek ağladığı için annesi tarafından alınarak başka odaya götürüldü. Beş dakika içinde büyük bir gürültüyle yamaçtan kayan toprak evin duvarını yıkarak yatak odasına doldu. Neye uğradığını şaşıran ev sakinleri kendilerini dışarı attı. Ev sahibi Nurten Köseoğlu sinir krizleri geçirdiği için hastaneye kaldırıldı.
EVDE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
Şans eseri toprak kaymasında ölen ya da yaralanan olmazken evdeki eşyalar kullanılmaz hale geldi. Evde de maddi hasar oluştu. Evlerine giremeyen ev sakinleri yetkililerden yardın istedi.
Ev sahibi Ersoy Özcan "Dün akşam yağan sağanak yağışın etkisiyle evin duvarı bu tarafa çöktü.Yarım saat önce burada 6 aylık kızım uyuyordu. Onu bir şekilde buradan kurtardık. Yetkililerden yardım istiyorum. Bu şimdilik böyle. Bir saat sonra ne olacağı belli değil. Gidecek yerimiz yok. Biz burada mağduruz" dedi.
'ŞİMDİ BU AİLE NE YAPACAK?'
Nurhan Camcı " Dün akşam aşırı yağan yağmur nedeniyle heyelan oluştu. Kız kardeşim ve torunu hepsi evdelerdi. Duvar uçmuş. Çocuk odada uyurken alınmış. Heyelan olacak diye değil de şans eseri oradan alınmış. Kız kardeşim strese dayanamadığı için hastaneye kaldırıldı. Şimdi bu aile ne yapacak bilmiyorum" diye konuştu.
Sarıyer Belediyesi'nden gelen zabıta ekipleri evde incelemelerde bulundu.
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