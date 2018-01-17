Sarıyer sahilinde son zamanlarda sıkça yaşanmaya başlayan, yaya ve araçların denize düşmeleri nedeniyle, Sarıyerliler eylem yaparak, sahile bariyer talebinde bulunmuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) harekete geçerek, Sarıyer sahiline 2 bin 100 metrelik bariyer yapılacağını duyurdu. İBB ekipleri bugün Piyasa Caddesi'nden başlayarak ilk 100 metrelik bariyer montajını yaptı.

Sarıyerliler genel olarak yapılan çalışmadan memnun kaldıklarını belirtti. 2 bin metrelik çalışmanın ise 3 ay içerisinde tamamlanacağı öğrenildi.

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