HT Magazin'de yer alan habere göre, en sevilen şarkılarını hayranlarıyla bir ağızdan seslendiren ünlü şarkıcı, “Ramazan benim için çocukluk hatırası demek. Bu benim ikinci halk konserim, halkla iç içe olmak bana büyük heyecan veriyor” dedi.

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