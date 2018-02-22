Takvim'in haberine göre, iyi bir TV izleyicisi olduğunu belirten Bengü, oyunculuk eğitimi aldığını söyledi.

Güzel şarkıcı, "Benim işim şarkı söylemek ama oyunculuğa da hep hevesim vardı. Kısmet olursa bir projede olmak istiyorum" dedi.