Son dönemin yıldızı parlayan popçularından Buray, bir yandan iki ay sonra piyasaya süreceği yeni albümü için yoğun tempoda çalışırken, diğer yandan Avrupa turnesine hazırlanıyor.

15 Nisan Pazar günü Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahne almaya hazırlanan genç şarkıcı, konser öncesinde neler hissettiğini, yoğun iş temposunda kendine nasıl zaman ayırdığını ve özel hayatına dair bilinmeyenleri HT Magazin’den Serkan Öztürk'e anlattı.

Önümüzdeki hafta Bostancı Gösteri Merkezi’nde konser vereceksiniz. Neler hissediyorsunuz?

Heyecanımı kelimelere dökmem çok zor. Şu an harıl harıl güzel bir şov hazırlamaya çalışıyoruz. Yoğun bir prova döneminden geçiyoruz. 18 yaşından küçüklerin de katılabileceği bu konserde büyük bir dinleyici kitlesi bekliyorum. Her şeyden önce Bostancı’da bir sene içinde iki konser vermek çok önemli. Yüreklere dokunacak bir repertuvar hazırlıyoruz.



Bir yandan da üçüncü albümünüz için çalışıyorsunuz. Albüm hakkında neler söylersiniz?

Bugüne dek çıkardığım iki albümümün başarılı olması işimi zorlaştırdı. Çünkü çıta yükseldi. Çıta yükseldikçe beklenti de büyüyor haliyle. Bu albümü de en doğal, dürüst ve samimi duygularla oluşturuyorum. Ticari düşünceye girmeden geleceğe miras bırakacak bir albüm yapıyorum. İki ay içinde 10 şarkıdan oluşan albümümüzü dinleyicilerle buluşturacağız.

Piyasaya girdiğiniz günden bu yana neredeyse her sene bir albüm çıkarıyorsunuz. Sizi zorluyor mu?

Bu çalışma üçüncü yılımızda üçüncü albümümüz olacak. İkinci albümde yer alan ‘Deli Divane’ şarkısına çektiğimiz klip de önümüzdeki haftalarda ekranlarda olacak. Bu işi severek yaptığım için zor olmuyor. Piyasada bir şarkının ömrü en fazla üç ay oluyor. Eskiden bir hit şarkının ömrü daha uzun oluyordu. Şu dönem yeni bir şarkı sunmazsanız hemen unutulursunuz. Bu yüzden insanların beklentisine göre hareket ediyorum. Albüm yapmak bana daha cazip geliyor.

Single yaparak insanların beklentisini karşılayabileceğinizi düşünmüyor musunuz?

Güzel bir şarkı tutturabilirsen karşılayabilirsin. Ama bazen çok güvendiğin bir şarkı bile tutmuyor. Sonra bütçen de boşa gidiyor. Bu yüzden ticari açıdan albüm yapmak bana mantıklı geliyor. Onun içinden insanlar hiç tahmin etmediğiniz bir şarkıyı bile sevebiliyor. ‘Sen Sevda Mısın?’ ilk albümümün yedinci parçasıydı.

‘SANKİ 15 YILDIR PİYASADAYIM’

Yeni albümünüzde dinleyiciyi nasıl sürprizler bekliyor?

Sürprizler olacak amaşu an açıklarsam bozulur. Albümde benden beklenilmeyen tarzda çalışmalar yer alıyor. Mesela Türk halk müziği ile uğraşan bir babanın oğlu olduğum için bağlama tınıları olacak. Belki babamla bir düet bile yapabiliriz. İnsanlar şaşırabilir ama Türk halk müziği benim ruhumda ciddi yer kaplıyor.

Ay sonunda Avrupa turneniz olacak. Yurtdışı konserlerinde kendinizinasıl hissediyorsunuz?

Avrupa’da 1500 kişinin katılım gösterdiği konserlerim oluyor, beni fazlasıyla onore ediyorlar. Bunun en büyük nedeni Avrupa’da yaşayan gurbetçilerimizin Türk sanatçılarımıza karşı açlığı. Türkiye özlemini birlikte gideriyoruz.

Müzikal anlamda hep aynı çizgiden mi devam edeceksiniz?

Halkımızdan bugüne kadar olumlu geri dönüşler aldım. Güzel bir ivmeyle ilerliyorum, şans da benimle. Bana kalırsa doğru takımla, emek vererek, kimseyi kırmadan çalışırsanız bu sektörde illaki bir yer edinirsiniz. Çıkışımın üstünden üç yıl geçti ama 15 yıldır piyasadaymışım gibi bir izlenm var. Çok mutluyum.



‘İnsanlar Kıbrıs’taki evime akın ediyor’

Popüler olduktan sonra hayatınızda neler değişti?

Kıbrıs’ta yaşantım biraz değişti. Kıbrıs’ta Türkiye’den daha çok tanındığım için oraya gittiğimde pasaport kuyruğunda başlayan fotoğraf çektirme süreci evime gidene kadar sürüyor. İnsanlar Kıbrıs’taki evime akın ediyor.

Bu kadar çok ilgi görüyorsunuz yani.. Bizim ev son yıllarda panayır gibi oldu. İnanır mısınız annem bana, “Eve gelme, otele yerleş” diyerek evden kovdu. Her şey bir yana karşılıksız sevilmek güzel bir his.



‘Aşkın ne zaman geleceği bilinmez’

İş dışında vaktinizi nasıl geçiriyorsunuz?

Yediğine içtiğine dikkat eden biriyim. Haftanın en az iki günü spor yapıyorum. Doğada meditasyon yapmak bana ilaç gibi geliyor.

Eşinizle 1.5 yıl önce boşandınız. Yeni bir aşka yelken açtınız mı?

Şu an özel yaşantımda bir hareketlilik yok. Ama tabii aşkın ne zaman geleceğini kimse bilmez. Bana değer veren ve koşulsuz seven biri karşıma çıkarsa bir daha neden olmasın. Dediğim gibi şu an üçüncü albümümü dinleyicilerle buluşturup Türkiye’de marka değerimi yükseltmek istiyorum.

Bir hayranınızla evlenir misiniz?

Neden olmasın.. Evleneceğim kişi bir doktor da olabilir, bir hayranımda.