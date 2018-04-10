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Ben ki burada bile kütüphanede çocuklara kitap okur, ödev yaptırır, evsizlere yardımcı olur bir yetişkin oldum ve Kanada’da ayaklarımın üstünde aslanlar gibi durdum sayendedir! Bana verdiğin ve aşıladığın değerlerdendir! Beni şımarık büyütmediğin için sana çok teşekkür ediyorum. Yakında mezun oluyorum... Yazın sana yüksek lisans diploması ve yine onur belgesi getiriyorum çünkü senin evladın olmak zekalı, başarılı olmak demek... Seni çok seviyorum dünyalar güzelim, iyikim, en büyük şansım..."