Şarkıcı Doğuş, HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun sorularını yanıtladı.

Doğuş'la buluşup kariyerinin 21. yılında müzikseverlerle buluşturduğu ‘Ağla’ adlı single albümünü konuştuk.

‘Ağla’ arabesk bir şarkı...



Evet. İbrahim Abi (Tatlıses) gelene kadar arabeskçi arkadaşlar kenara çekilsin. Çünkü ben varım. Bundan sonra arabesk şarkılar seslendireceğim. “Hodri meydan” diyorum arkadaşlara.

Şarkı size mi ait?

Evet. Her zaman albümlerimde bir Doğuş şarkısı vardır ve olacaktır çünkü ben üreten biriyim. Gökhan Tepe’den Kibariye’ye kadar birçok isimde şarkılarım var. 5 binin üzerinde şarkımdan herkes faydalansın istiyorum.

Şarkılarınızı verirken para alıyor musunuz?



Şarkılarım satılık değil. Sevdiğim kişiler ve iyi arkadaşlar olursa hediye ediyorum. Durumu iyi olmayan, daha yolun başında olan isimlere destek olsun diye verdiğim şarkılarım da var. Ne yapacağım şarkıları öbür tarafa götüremedikten sonra? Ben paylaşmayı seven biriyim.

İlerleyen yıllarda şarkı söylemeyi bırakma gibi bir düşünceniz olur mu?

Asla! Benim gibi şarkı söyleyen çok az şarkıcı var. Müzik camiasında iyi şarkı okuyan isimlere ender rastlanıyor. Son şarkımda sanatçı kimliğimin ve üretkenliğimin dışında şarkıcı kimliğimi de konuşturdum.

‘Çekeceğim filmde Şahan oynar’

2. kitabınız da çıkıyor...

Evet. Bir özel harekâtçının hikâyesini anlatan bir kitap. Daha sonra hikâyenin sinema filmini de yapacağız. Şu anda senaryosunu yazdığım bir komedi filmi de var. Ben yöneteceğim. Şahan (Gökbakar) oynar. Buradan sinyali çakmış da olayım kendisine.