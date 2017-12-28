Cadde’nin haberine göre, koşar adım kaçan Göksel, "Duramam, fotoğraflarımın çekilmesini istemiyorum. Çünkü dişlerimi yeni yaptırdım. Bir an önce eve gitmem lazım" dedi.



Göksel, flaşlar patlayınca gülerek poz vermek zorunda kaldı.

GÖKSEL