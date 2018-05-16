Ünlü sanatçı Nadide Sultan'ın bebeği bu sabah dünyaya geldi. Nadide Sultan ve Hakan Yonat çifti, oğullarına Kaan Yonat ismini verdi.



Nadide Sultan ile Hakan Yonat, 2014'te dünyaevine girmişti.

Bu Konu İle İlgili Haberler