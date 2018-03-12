Posta'nın haberine göre, şarkıcı Nez, geçen hafta Cihangir'deki bir kafede sevgilisiyle el ele görüldü. Nez'in yeni sevgilisinin reklam yazarı olduğu öğrenildi.

GEÇEN AY BOŞANDI

Nez, oyuncu Eylem Server Ünüvar ile geçen yıl nikâh masasına oturmuştu. Evlendikten sonra İngiltere'ye yerleşme kararı alan Nez, bu 3. evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamadı ve geçen ay Eylem Server Ünüvar'dan boşandı.