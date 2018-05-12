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Nilüfer ile kızı Ayşe Nazlı birlikte ABD tatiline çıktı. New York'a giden Nilüfer ile Ayşe Nazlı, müze ziyaretleri başta olmak üzere gittikleri yerde çekilen pozlarını da sosyal medyadan takipçileriyle paylaşıyor. İşte kendi paylaşımlarıyla anne- kızın tatil keyfinden kareler....