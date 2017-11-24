Şarkıcı Rabia: Ben Aleyna Tilki değilim

İskender Paydaş işbirliği ile yayınladığı ilk teklisi 'Kime Ne Arkadaşım' ile dikkati çeken genç şarkıcı Rabia, geçtiğimiz gün Numberone Türk FM'de Kadir Çetin'in konuğu oldu

Rabia, sosyal medya üzerinden "Tarzı Aleyna Tilki'ye benziyor" şeklinde çok sayıda yorumla karşılaştığını söyledi.



Genç şarkıcı, "Ben Aleyna Tilki değilim. Yaşım gereği benzediğimizi söylüyorlar ve karşılaştırılıyoruz. Birbirimizden çok farklıyız. Bundan sonraki projelerimde de farklı farklı işlere imza atarak benzemediğimizi göstereceğim" dedi.

Rabia

aleyna tilki