Şarkıcı Seda Önder hamile

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Seda Önder bu güzel haberi: "1.yılımızın en güzel hediyesi kızımız... Yapmış olduğum iyiliklerin en anlamlı karşılığı, benim ömürlük aşkım, kızımın aslan babası,en zor sınavım, arkamda dağ gibi duranımsın. Seni çok seviyorum nice güzel yıllarımız olsun çoğalarak olsun inşallah " mesajıyla duyurdu.