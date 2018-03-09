Şarkıcı Yeliz, HT Magazin'den Arif Hür'ün sorularını yanıtladı.



'Bu Ne Dünya Kardeşim’, ‘Yalan’ ve ‘Ağla Kalbim’ gibi şarkılarıyla 80’li yıllara damgasını vuran bir isim Yeliz.



Sanat hayatında 40 yılı geride bırakan şarkıcı, uzun bir inziva sürecinin ardından Aysel Gürel imzalı 'Bekle Yağmur Geliyor’ şarkısıyla müzik sektörüne sıkı bir dönüş yaptı. Ünlü sanatçıyla buluşup kariyerini, kırgınlıklarını ve yeni çalışmasını konuştuk.



‘Bekle Yağmur Geliyor’ şarkısında nasıl karar kıldınız?



Sözü rahmetli Aysel Gürel’e ait şarkının. Tam 10 yıldır besteci Tamer Gürsoy’un müzik dolabındaduruyordu. O gün bu şarkıyı seslendirmek nasip olmadı ama nasip bugüneymiş. Belki de bu şarkının demlenmesi iyi oldu. Volga Tamöz de muazzam bir aranje yapınca ortaya 90’lardan kalmış bir şarkı hissiyatı çıktı.



Şarkıda geçen, “Kıyılarıma sevda ektim orada büyüyorsun” sözleri dikkat çekici. Sizin de unutamadığınız aşklarınız var mı?



Herkesin hayatında unutamadığı birileri vardır. Benim de birden fazla kişi var. Ama bu şarkıyı okurken zihnimde bir sevgili yarattım, onunla aşk yaşadım, onunla seviştim.



Nasıl geri dönüşler alıyorsunuz?



“Nihayet düzgün bir sesten, duygulara hitap eden bir şarkı dinleyebiliyoruz. Daha çok şarkı okuyun, çünkü doğru düzgün şarkı yok” diyorlar. Çok haklılar! Piyasada dişe ve ruha dokunur eserlere ihtiyaç var.



Bunu biraz açabilir misiniz?



Günümüzde maalesef şarkıdan kıyafete, kadınların saçından estetiğe kadar her şey tekrardan ibaret. İnsanın bir kişiliği, duruşu olur. Bir şarkıcı bir şarkı yorumluyor, o tutunca bir başka şarkıcı benzer türde eser yorumluyor. Bugün insanların beni, sesimden çok duruşumdan ötürü sevdiğini biliyorum. Mesleğimi hiçbir zaman para kazanayım diye yapmadım, hayatımı idame ettireyim yeter dedim. Allah da beni bu dünyada şarkı söyleyeyim diye yaratmış. Eğer âlem insanı olsaydım, çok başka yerde olurdum.





Birey olamayan kişiler, haliyle özgünlüklerini de ortaya çıkaramıyor sanki?



Kesinlikle! Para ve şöhret uğruna bir kişi nasıl öz benliğini kaybeder aklım almıyor. Ben ne karakterimden ne de benliğimden ödün verdim. Dibi de gördüm, gökyüzünü de. Kimseye boyun eğmedim.



Delidolu olduğunuz kadar duygusal bir tarafınız da var gibi…



Evet duygusalım, biraz da ince ruhlu. Pek çok konuda ince düşündüğüm için hayatta çok kırılıyorum. En şikâyetçi olduğum yanım ise aşırı otokontrolcü olmam. Hiç mekanik bir insan olmadım. Piyasadakilerin çoğu mekanik ve âleme uygun yaşıyor. Hem sanat hem de ilişki anlamında. Ben kalp ve yürek insanıyım.



Kazandığınız ilk parayla mezarlık almışsınız, doğru mu?



Evet. Bana şimdilerde mezarlığımızı satmamız için 500 bin TL teklif ediyorlar ama hayatta kabul etmem. Ayrıca öldükten sonra bir isteğim var.



Nedir?



Bedenimin yakılıp küllerimin denize atılmasını istiyorum. Denizi çok seviyorum çünkü.



‘TEK STAR TARKAN’

Ünlü şarkıcı, “Piyasada tanışmadığım bir Tarkan kaldı. Enerjisine ve mütevazılığına hayranım. Ülkemizdeki tek star o” şeklinde konuştu.

‘Eskiden paranın kıymetini bilmezdim’

Bugüne kadar maddi anlamda iyi birikim elde ettiniz mi?



Pek maddi yatırımım olmadı. Daha önceki yanlış evliliklerim, hatalı yaşanmışlıklarım yüzünden param gitti. Eskiden paranın kıymetini bilmezdim. Cebimde 50 lira varsa 40 lirasını ihtiyacı olan birisine verirdim

‘Lüks çanta kullanmak görgüsüzlük'

Geçenlerde sosyal medyada kürk giyenleri eleştirdiniz. Bu tepkiniz hâlâ sürüyor mu?



Bugüne kadar hiç gerçek deri kullanmadım. Kürk giymeseniz ölür müsünüz? Annenizin karnından kürkle mi doğdunuz yani? Isınmak için kürke ihtiyacım yok. Kürkü geçtim 100 bin TL’lik lüks çantaların kullanılması bile görgüsüzlük. Sonuçta hepimiz iki metrelik mezara gireceğiz.



‘Açıkhava ve Bostancı içimde ukde’

Şöhreti nasıl tanımlarsınız?



Şöhret, şahane pırlanta ve elmaslardan yapılmış bir elbise. Onu sahnede olduğun saatlerde giymek zorundasın. Eve gittiğimde bu elbiseyi çıkarırken oradan bir taş bile düşürürsem o elbise bir daha bana olmaz.



Hiç pişmanlığınız var mı?



Şimdiki aklım olsaydı 1983 yılında evlendiğim zaman müziğe 7 yıl ara vermezdim. Hiçbir erkek için mesleğime ara vermem artık.



Peki en büyük hayal kırıklığınız…



Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda ve Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahne alamamak. İçimde uktedir.



‘Üç yıl sonra hayatımda biri var’

Özel hayatınızda bir hareketlilik var mı?



Üç yıl aradan sonra kalbim yeniden çarpmaya başladı. Bu piyasadan olmayan sporcu bir sevgilim var. Aşkı bulmak kolay ama sürdürmenin zor olduğunu düşünenlerden olduğum için sosyal medyada fotoğraf paylaşımı yapmayacağım.