HT Magazin'de yer alan habere göre, konser sonrası kendisini dinlemeye gelenlerle buluşan Zara, hayranı olan bir anne-kızla tanıştı. Şarkıcı, Hollandalı hayranının yüksek lisans tezi olarak kendisi üzerine araştırma yaptığını öğrenince çok mutlu oldu.

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