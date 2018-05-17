HT Magazin'de yer alan habere göre, şimdiden ikinci çocuk planı yaptıklarını belirten ünlü oyuncu, “Hemen yapacağız, ben kardeşiyle büyüsün isterim” dedi. Evlendiği için mutlu olduğunu söyleyen Apak, “Bizim jenerasyon doğru yolda” diye konuştu.

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