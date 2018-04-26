Hürriyet'in haberine göre, rol aldığı dizi setinden çıkar çıkmaz soluğu eşinin yanında aldığını söyleyen Apak, “Hanımı yemeğe çıkardım” dedi.



5 aylık hamile olan Uzunöz ise heyecanının giderek arttığını söyledi ve ekledi: “İsim konusuna karar veremedik, birkaç isim arasında gidip geliyoruz.”

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