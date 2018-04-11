Cadde'nin haberine göre, yalnız başına geldiği alışveriş merkezinde mutfak alışverişi yapan Sarp Apak, her zaman olduğu gibi samimi ve mütevazı şekilde muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Başarılı oyuncu, “Bugün izinli günümdü ben de ev için mutfak alışverişine geldim. Her şey gayet güzel gidiyor, dizimizin de reytingleri oturdu diyebilirim izleyicimize buradan çok teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

Yaz aylarında herhangi bir planının olmadığını dile getiren Apak, “Dizi sezon finali yaptıktan sonra hiçbir film veya tiyatro projesini kabul etmeyeceğim. Zaten tiyatro oyunumuzda bitiyor, son üç oyunumuz kaldı. Allah kısmet ederse çocuk yazın doğacağı için eşimle birlikte yazı evde geçirip ona destek olacağım” dedi.