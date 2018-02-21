Saklambaç'tan Aydın Hamza'nın haberine göre, ikili, doğacak bebekleri için heyecanlı olduklarını söyledi. Apak, bebeklerinin cinsiyetini öğrenmediklerini belirtti. 3 aylık hamile olan Uzunöz ise, "Önemli olan sağlıklı doğması" dedi.

Bu Konu İle İlgili Haberler