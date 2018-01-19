Beyazır Öztürk'ün sunuculuğunu yaptığı Beyaz Show bugün ekranlara gelecek. Ünlü oyuncu Sarp Apak, Beyaz Show'un bugünkü konukları arasında yer alıyor. Beyaz Show izleyicileri, Sarp Apak'ın hayat hikayesini araştırmaya başladı. Peki, Sarp Apak kimdir? Sarp Apak kaç yaşında? İşte Sarp Apak ile ilgili merak edilenler...
SARP APAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Sarp Apak, 11 Kasım 1981 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi. Beş yaşına kadar doğduğu ilde yaşayan Apak, ailesiyle birlikte Bursa'ya taşındı. Lise eğitimini Bursa Erkek Lisesi'nde tamamladı. Daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünü tamamladı. BKM Grubu'na dahil oldu ve Organize İşler adlı filmde küçük bir rolde oynadı. Mutfak adlı sahnede stand-up gösterileri yaptı. Oyuncu çıkışını Avrupa Yakası'ndaki Tanrıverdi rolüyle yakaladı. Oyunculuk haricinde şarkıda söyleyen Apak'ın sözü bestesi kendisine ait olan "Aşkınla Yandım" şarkısı rock müzik dinleyicilerinin büyük beğenisini topladı.
Kavak Yelleri dizisinde de oynayan Apak, Yalan Dünya dizisinde Emir Danışman karakterine hayat vermitir.
OYNADIĞI FİLMLER
Organize İşler (2005 yılı Kemal)
Beyaz Melek (2007 yılı Reşat)
Plajda (2008 yılı Ali)
O... Çocukları (2008 yılı Saffet)
Güneşi Gördüm (2009 yılı Ahmet)
Yedi Kocalı Hürmüz (2009 yılı Fişek Ömer)
Yeraltı (2012 yılı Barmen)
Karışık Kaset(2014 Ulaş)
Yaktın Beni (2015 Selam)
ROL ALDIĞI DİZİLER
Avrupa Yakası (2006-2009 Tanrıverdi)
Kavak Yelleri (2009-2011 Güven Karakuş)
Yalan Dünya (2011-2014 Emir Danışman)
En Son Babalar Duyar (2002 yılı) - İsmail
Anadolu Kaplanı (2006 yılı) - Bölüm Sanatçısı
Aşk Tutulması (2008 yılı Konuk)
Aşk Geliyorum Demez (2009 yılı Berkcan)
Çok Güzel Hareketler Bunlar (2008 ve 2010 yılı) - Sarp Apak
Aşağı Yukarı Yemişlililer (2011)
Komedi Türkiye (2015)
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