Sarten Ambalaj CEO’su Zeki Sarıbekir, Sarten Packaging Netherlands B.V bünyesinde Roosendaal’de kurulu Aerosol Kutu Fabrikası’nın konum olarak Avrupa’nın en büyük limanları arasında yer alan Antwerp ve Rotterdam arasında bulunduğunu kaydetti.
Sarten Hollanda fabrikasının kozmetik ambalaj üretimi için yapıldığı bilgisini veren Sarıbekir şöyle konuştu:
“Hammadde Türkiye’den gidiyor, Hollanda’da montaj yapılıyor. Bu fabrika öncelikli olarak dünyanın önde gelen markalarından biri ve bizim de büyük müşterilerimizden birinin ihtiyacını karşılamak için kuruldu. Ayrıca Avrupa’daki diğer müşterilerimize de buradan hizmet verebileceğiz. Önceden Hollanda’daki müşterimize 800 tır ile ambalaj yolluyorduk. Bu da lojistik masrafını arttırıyordu. Biz de İstanbul'da üretip göndermektense Hollanda’da bu fabrikayı kurmaya karar verdik. Şimdi sadece 80 tır ile yarı mamül yollayacağız ve bunu bitmiş ürüne çevireceğiz. Bu bize rekabet avantajı sağlayacak. Hollanda fabrikamızda başlangıç olarak tek bir hatla üretime başladık. Eylül ayında fabrikamızda ikinci üretim hattımız da devreye girmiş olacak. 2020 yılında bu fabrikamız için 30 milyon euro ciro hedefliyoruz.”
"SARTEN, TÜRKİYE'DE DOĞUP DÜNYAYA AÇILAN BİR MARKANIN BAŞARI HİKAYESİDİR"
Türkiye ve yurtdışında yaklaşık 3 bin 300 çalışanı bulunan Sarten’in 1972 yılında Çorlu’da kurulan bir aile şirketinden bugün Türkiye ve Ortadoğu’daki en büyük metal ambalaj üreticisi konumuna geldiği bilgisini veren Sarıbekir, "Avrupa’da ilk 3, dünyada ise ilk 10’da yer alıyoruz. 2015’de Mitsui ile yüzde 15’lik ortaklık kurduk. 2014 yılında Turquality programına girdik. Ambalajlarımızı Sarten markasıyla iletiyoruz. 1992’de müşterilerimizin talepleriyle plastik ambalaj üretmeye başladık. 2002 yılında ilk yurt dışı fabrikamızı Bulgaristan’da açtık. 2009 yılında da Rusya fabrikamızı açtık. Rusya pazarına dönük çalışmalarımız devam ediyor. Rusya’da yaptığımız yeni yatırımlarla artık kapak da üretmeye başladık. Önümüzdeki yıllarda 3 ülkede daha fabrika kurma hedefimiz var" diye konuştu.
Sarıbekir, yaptıkları işlerde sıfır hata hedefiyle çalıştıklarını belirtirken, "Çalıştığımız firmalar bize güveniyor. 'Ne yapıyorsak en iyisini yapalım, yerleri süpüreceksek en iyi şekilde süpürelim' diyoruz" diye konuştu.
2017 yılı konsolide cirosunun 350 milyon doları aştığını belirten Zeki Sarıbekir, "2018’de yurt dışıyla beraber toplam üretimden satışların 400 milyon dolar olmasını hedefliyoruz. Dünyadaki ambalaj tüketimi artıkça bizim de hedeflerimizin gerçekleşme ihtimali her geçen gün yükseliyor” dedi.
"TÜRKİYE'DEN 80'İN ÜZERİNDE ÜLKEYE AMBALAJ İHRAÇ EDİYORUZ"
Türkiye’de bulunan 15 fabrikasından dünyada 80’in üzerinde ülkeye ambalaj ihraç ettiklerini belirten Sarten Ambalaj CEO’su Zeki Sarıbekir “Bugün, Türkiye’de bulunan fabrikalarımızdan dünyanın dört bir yanına ihracat gerçekleştiriyoruz. Üretimimizin yüzde 27’sini ihraç ediyoruz. 2017’de 85 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. 2018 ihracat hedefimiz ise 100 milyon dolar” dedi.
AMBALAJ SEKTÖRÜNÜN İLK AR-GE MERKEZİNİ KURDULAR
2005 yılında Sarten’in Silivri Yerleşkesinde kurulan Ar-Ge biriminin teneke ve plastik ambalaj üretimi üzerine maliyet düşürücü, verimlilik ve kalite artırıcı, otomasyon çalışmaları ve ürün tasarım, ürün geliştirme çalışmalarına yönelik çok sayıda başarılı projeye imza attığını belirten Zeki Sarıbekir “Merkezimiz, 24 Mart 2017 tarihinden itibaren de tüm faaliyetlerini T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescil edilen 417. Ar-Ge Merkezi olarak sürdürmektedir. Sarten Ar-Ge Merkezi ambalaj sektörünün ilk ar-ge merkezi olma özelliğine sahiptir” dedi.
"EVİNİZİN VE HAYATIN HER ALANINDA VARIZ"
Ürün gamlarının yüzde 82’sinin metal ambalaj ağırlıklı olduğunu ifade eden Zeki Sarıbekir, “Gıda alanında salça, konserve, yemeklik yağ, et ve süt ürünleri, ketçap ve mayonez, kozmetik ürünlerinde aerosol kutuları, temizlik ürünleri, ilaç ve kişisel bakım ürünleri, endüstriyel alanında ise madeni yağ, boya ve zirai mücadele ürünleri için ürettiğimiz kutular ile hem evinizin hem hayatın içindeki her alanda varız” dedi.
SARTEN AKADEMİ'DE 140 YÖNETİCİ ADAYI YETİŞTİ
Genç üniversite mezunlarına 1 ay süreyle eğitim verdiklerini açıklayan Zeki Sarıbekir, "2008 yılında kurduğumuz Sarten Akademi’de gençlere eğitim veriyoruz ve onları yönetici programına alıyoruz. Amacımız geleceğin yönetici adaylarını kuruma kazandırmak. Şu zamana kadar 140 genç yönetici adayı Sarten Akademi’de yetişti" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.