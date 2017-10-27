Sarten Ambalaj, metal ambalajlardan yaptığı gitarı Kızılay'a bağışladı

25-28 Ekim 2017 tarihleri arasında ambalaj ürünlerinden ambalaj makinelerine, gıda işleme ekipmanlarından ambalaj baskı teknolojilerine kadar tüm ihtiyaçlara yönelik çözümlerin bir arada sergilendiği Avrasya Ambalaj Fuarı, bu yıl 23. kez kapılarını açtı. Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi İstanbul’da gerçekleşen fuar, 40 ülkeden bin 150 katılımcı ve 95 ülkeden yaklaşık 60 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.



Türkiye’de ilk kez sergilenen “Metal Ambalajdan Gitar” projesinin fuarda yoğun ilgi gördüğünü vurgulayan Sarten Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir, “Bu yıl Avrasya Ambalaj Fuarı’nda Türkiye’de ilk kez yapılan bir çalışmayı fuar ziyaretçileriyle paylaştık.

Aktif bir üyesi olduğumuz Metal Packaging Europe isimli sivil toplum kuruluşuyla ortak hayata geçirdiğimiz bu proje kapsamında, ziyaretçilerin ilgisini çekmesi adına, fuar alanında metal ambalajlardan oluşan bir gitar sergiledik. İçerisinde ton balığı bulunan Sarten’in sağladığı metal ambalajlardan oluşan Gitar modülü, fuarın bitiminde Türk Kızılayı’na bağışlanarak 5 bin kutu ton balığı da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmış olacak. Bu süreçte bizlere destek olan Türk Kızılayı Merter Şube Başkanı Erhan Tan’a çok teşekkür ediyoruz” dedi.



ÖDÜLLÜ YENİ ÜRÜNLER FUARDA GÖRÜCÜYE ÇIKTI



Bu sene 23’üncüsü düzenlenen Avrasya Ambalaj Fuarı’na 21’inci kez katılan Sarten Ambalaj, 80 ülkeye gerçekleştirdiği ihracat ile ön plana çıkıyor. Avrasya Ambalaj Fuarı’nda birçok ulusal ve uluslararası yarışmadan ödüllü olan ürünlerini tanıttıklarını belirten Sarıbekir, “Ar-Ge Merkezi’mizdeki tasarımcı ekibimizle hayata geçirdiğimiz yenilikçi metal ve plastik ambalajlarla, birçok ulusal ve uluslararası yarışmadan ödüller kazanıyoruz. Bu fuarda ödüllü ürünlerimizi sergiledik. Ambalaj sektörünü buluşturan bölgemizin en büyük fuarlarından biri olması sebebiyle Avrasya Ambalaj Fuarı’na katılım her yıl yüksek seyrediyor. Bu sayede hem yurt içinden, hem de yurt dışından, birlikte çalıştığımız müşterilerimizle ilişkilerimizi güçlendiriyoruz.

Fuar süresince potansiyel müşterilerimizi ağırladık, Sarten Ambalaj’ı ve faaliyetlerimizi daha yakından tanıtma imkanı bulduk. Bu fuarda da her yıl olduğu gibi yeni müşteriler ile tanışmak ve yeni iş bağlantıları kurmak açısından bizim için verimli geçti. Avrasya Ambalaj Fuarı’nın gelecekte daha fazla ziyaretçi ve katılımcı ağırlamasını umuyoruz. Bu amaçla Sarten Ambalaj olarak fuar organizasyonuna desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Sarten Ambalaj

Avrasya Ambalaj Fuarı