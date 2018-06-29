Sasa Polyester, Adana’da yaklaşık 220 milyon Euro büyüklüğünde parlak cips, FDY iplik ve parlak poy yatırımı yapmak için karar aldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre bu yıl başlanacak yatırımın 2020’de tamamlanması planlanıyor. Yatırımın ciroya katkısının yıllık 510 milyon dolar olacağı hesaplanıyor. Proje Bazlı Teşvik Sistemi’nden yararlanacak 19 firma arasındaki Sasa, 1.5 milyar liralık teşvik alacak.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Erdemoğlu Holding, 2015 yılında Sabancı Holding AŞ’den Sasa’nın yüzde 51 hissesini satın almıştı. Şirketin yüzde 49’u ise halka açık durumda.