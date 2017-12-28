Aşklarıyla geçtiğimiz yaza damga vuran dünyaca ünlü top model Adriana Lima ve yazar Metin Hara, şimdilerde ayrılık haberleriyle gündemde.

Lima’nın Instagram’da Hara’yı takip etmeyi bırakması, ilişkilerinin bittiği şeklinde yorumlandı.

Metin Hara’nın ayrılık sorularını ısrarla yanıtsız bırakması da iddiaları güçlendirdi. Ancak dün Adriana Lima’dan sürpriz bir paylaşım geldi.



EVLENMEYİ Mİ PLANLIYORLAR?

Ünlü top model, Amerika’daki evinin mutfağında kırmızı pijamalarıyla yemek pişirirken çekilen görüntülerini Instagram’ın “Hikaye” kısmında paylaştı. Videoyu çeken kişi ise Metin Hara’ydı.

Hara’nın Lima’ya İngilizce “Mutfakta kim var? Masterchef mi?” diye sorduğu video, ilişkinin bitmediğinin kanıtı olarak algılandı. Hürriyet'de yer alan habere göre, çiftin 2018 için evlilik planları yaptığı konuşuluyor.

Adriana Lima

metin hara