Sassuolo: 1 - Juventus: 3

Serie A'da Juventus, Sassuolo'ya konuk oldu.



Juventus, Paulo Dybala'nın 16. dakikada attığı golle devreyi 1-0 önde tamamladı.



Dybala'yla 49. dakikada bir gol daha bulan konuk ekip skoru 2-0 yapsa da, 51. dakikada Matteo Politano'nun golüne engel olamayınca fark bire indi.



Dybala 63. dakikada takımının ve kendisinin 3. golünü atarak skoru belirledi. Juventus, Dybala'nın hat-trick yaptığı maçta Sassuolo'yu 3-1 mağlup etti.



Karşılaşmanın ardından Juventus 12 puanla zirvede yer alırken, 17. sıradaki Sassuolo 1 puanda kaldı.

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