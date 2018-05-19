Sassuolo - Roma maç önü

İtalya Serie A maçında Sassuolo ile Roma, 20 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:45. Sassuolo 43 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Roma 74 puanda ve 3. sırada. Ev sahibi Sassuolo, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Roma, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 435 kodlu maçı oynayanlar; Sassuolo galibiyet oranı 3.30, beraberlik oranı 3.20, Roma galibiyet oranı 1.70. Alt 2.30, üst 1.30 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

Sassuolo son haftadaki Cagliari müsabasında 4-3 yenildi.

Roma ise Chievo maçında 3-1 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 7 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Sassuolo, 11 gol attı ve 21 gol yedi.

Roma, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 11 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Roma, deplasmanda 29 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.