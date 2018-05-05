Sassuolo - Sampdoria maçı istatistikleri

Sassuolo ve Sampdoria, 06 Mayıs 2018 Pazar günü İtalya Serie A maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. 37 puanlı Sassuolo 13. sırada bulunuyor, Sampdoria 54 puana sahip ve 8. sırada. Sassuolo son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Sampdoria son 5 mücadelede 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 152 kodlu maçı oynayanlar; Sassuolo galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.00, Sampdoria galibiyet oranı 2.70. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Sassuolo son haftadaki Torino müsabasında 5-3 yenildi.

Sampdoria, Napoli karşılaşmaında 2-4 yenildi.

Sassuolo, evinde 3 galibiyet, 7 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı ve 10 gol atıp 21 gol yedi.

Sampdoria, dış sahada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 10 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sampdoria 19 kez gol sevinci yaşadı, 36 kez topu ağlarında gördü.