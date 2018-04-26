İtalyan ressam Amedeo Modigliani’nin 1917 tarihli ‘Nu couché’ tablosu açık artırmaya çıkıyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; halen İrlandalı bir at yetiştiricisi olan John Magnier’in elinde bulunan ve Fransız bir kadını resmeden nü tablo yeni bir rekora da imza attı. Tablo açık artırmaya çıkmadan önce “en yüksek fiyat” biçilen sanat eseri unvanını aldı.

ABD’nin New York kentindeki Sotheby’s müzayede evi tarafından 14 Mayıs’ta açık artırmaya çıkarılacak olan tabloya 150 milyon dolar değer biçildi.