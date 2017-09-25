Satın almayla sinerji doğacak

Yıldız Holding en çok şirket satın alan, satan ve birleştiren sermaye grubu. Hatta yurtdışında da uluslararası iki tane uluslararası gıda markasını satın alarak faaliyetlerini küreselleştirdi.



Yıldız Holding’in adı son olarak Nestle’nin ABD’deki çikolata faaliyetlerini satın alacak gruplar arasında geçti. Henüz bu haber netleşmeden holdingin yurtiçi ve kendi grup içi satın alma haberi açıklandı. Grubun dondurulmuş gıda şirketi Kerevitaş, yağ şirketi Besler’i satın alıyor.



Kerevitaş halka açık olduğu için, borsaya açıklama yapıldı, SPK’ya ise bu hafta başvuru yapılacak. Türkiye’nin yağ üretiminde pazar lideri olan Besler’i satın almak için Kerevitaş 904.5 milyon lira ödeyecek. Kerevitaş dondurulmuş gıdada, Besler de daha önce Marsa’yı bünyesine katarak yağ üretiminde pazar lideri. Bu yılı ciro olarak Besler’in 1.4 milyar lirada, Kerevitaş’ın da 600 milyon lirada kapatması bekleniyor.



Satın alma işleminin tamamlanmasıyla 2 milyar liralık ciroya ulaşacak Kerevitaş halka açıklar arasında Türkiye’nin ikinci büyük gıda şirketi haline gelecek. Birincisi de aynı gruba ait Ülker 4.5 milyar lira ciroya sahip. Besler’in değerlemesini bağımsız danışmanlık şirketleri KPMC ve EY yaptı. Satış fiyatı iki bağımsız şirketin ortalamasından yüzde 10 iskonto yapılarak bulundu. 2008 yılında Yıldız Holding bünyesine katılan Kerevitaş’ın satın alma işleminin finansmanı tahsisli sermaye artırımı yoluyla karşılanacak.



Halka açık hissedarlara da çağrıda bulunulacak. Borsaya yapılan açıklama sonrası Gazete Habertürk yazarı Abdurrahman Yıldırım'a konuşan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker satın alma işleminin ana nedenini odaklanmak ve ortaya çıkacak sinerji olarak açıkladı.



Murat Ülker’e sorularımız ve yanıtları şöyle:



Borsaya yaptığınız açıklamayla nasıl bir satın alma veya birleştirme yapıyorsunuz?



Bir kere işlem birleştirme değil, satın alma. Grup şirketlerimizden Kerevitaş, Besler’i satın alıyor. 1970’de kurulan Kerevitaş 2008’de İstanbul Yaklaşımı’nda iken, grubumuza katıldı. Ciro ve kâr bakımından iyi bir yere getirdik. Ciro yılda yüzde 24 büyüyor. Dondurulmuş markalı ürünlerde pazar payı yüzde 55. Şirketin içine iyi bir sermaye koymanın yolunu arıyorduk, böyle bulduk. Daha büyük olan şirketimizi Kerevitaş’ın içine aldık. Kerevitaş donmuş gıdada lider. Besler de yağda pazar lideridir. Evlerde ve ev dışında kullanılan markaların çoğu bu şirkete aittir. İhracat da yapıyor. İki liderlik bir araya geldiğinde gıdada 2 milyar cirolu halka açık ikinci büyük şirket doğuyor. Büyüyen ve sermaye artıran Kerevitaş ile gıdada odaklanmayı artıracağız, yatırım yapacağız. Başka alanlara da gireceğiz. İki şirketin gücünü birleştirip sinerjiler yaratmak için yaptık bu satın almayı.



Genelde grup şirketlerinin birleşmesi ve satın almasında halka açık kısma haksızlık yapıldığı kuşkuları doğar. Burada buna dikkat edildi mi?



Bir şirkette büyük hissedar demek, büyük sorumlu demektir. Şirket iyi yönetilir, iyi sonuçlar alırsa, bundan en büyük payı, en büyük hissedar alır. Sonuçlar kötü olursa da, en büyük zararı, yine büyük hissedar görür. Şirketin iyiliğini herkesten fazla istemek büyük hissedarın hem çıkarınadır, hem de büyük hissedarın görevidir. Bizde büyük ve küçük ayrımı yoktur, herkes hissedardır ve yönetim kurulunda temsil edilir. Kerevitaş’ın halka açık hisseleri de, 7 kişilik yönetim kurulunda iki kişiyle temsil edilir. Bir de bağımsız yönetim kurulu üyesi var, eder üç. Biz Kerevitaş’ta çoğunlukla karar almayız, kararlar tam mutabakatla alınır. Bu satın alma işi de üyelerin oybirliğiyle kararlaştırıldı. Ortak karar alındı.



Bu satın alma veya birleştirme işinin riski yok mu?



İyi inceledik, tarttık, düşündük, sorduk ve kararı bundan sonra ortak aldık. İş daha iyi olsun diye aldık. Ama sonuçta bu da bir ticaret işi. Ticarette kötü çıkma ihtimali sıfır değildir. Kötü bir sonuç çıkarsa en büyük zararı, büyük hissedar olarak ben göreceğim. İyi olursa da en büyük menfaat sahibi ben olacağım.



Kerevitaş’ın ve Besler’in halka açık olmayan diğer ortakları da var. Onlar bu satın almaya ne diyor?



Bu ortaklara anlattım, iyi olur dediler. Zaten daha önceden bize danışmanlar önermişti. Biz de ölçtük biçtik, herkesle konuştuk. Kendimizi küçük yatırımcıların yerine koyarak düşündüğümüz de oldu. Diğer ortaklarla, ellerindeki hisseleri altı ay boyunca borsaya satışa getirmemeleri konusunda anlaştık. Bunu da belirtmem lazım.



"LÜKS ÇİKOLATADA DÜNYA LİDERİYİM"



Murat Ülker’e Godiva’da işlerin nasıl gittiğini sorduğumda “Lüks çikolatada dünya lideriyim. Satın aldığımız döneme göre ciromuzu ikiye katladık” dedi.



“Godiva özel bir marka, lezzeti farklı. Bu ürünü çoğunlukla bir anıyla, bir pastayla beraber sunuyoruz. Dondurması da var. Yediğinizde unutamaz ve hatırlarsınız. Belçika’dan Amerika’ya, Ortadoğu’dan, Uzakdoğu’ya, Çin ve Japonya’ya kadar her ülkeye gidiyoruz. Tüketicinin hayatında daha fazla yer almaya çalışıyoruz. Bu ürünü bütün dünyada satarak büyümek istiyoruz. Şirketin satın aldığımız döneme göre cirosunu ikiye çıkardık. Bundan sonra daha fazla artacak. Çünkü raflarda daha çok yer almaya, lüksü demokratikleştirmeye, ulaşılabilir ve erişilebilir olmasına özen gösteriyoruz.”



O zaman daha ucuza satın, herkes alır?



Almasına alır da, bizim ürünümüz ucuz değil, çünkü kaliteli. Kaliteli malı ucuza veremeyiz ki.



Godiva’da Türk fındığı mı kullanıyorsunuz?



Eğer çikolatada fındık kullanılıyorsa elbette Türk fındığı oluyor. Ürününe göre yüzde 20-30 oranında fındık kullanımı değişiyor. Ama fındık kullanılmayan ürünler de var.



Fındıkta dünya birincisiyiz, çikolatada neden olamıyoruz?



İşte Godiva ile ben çikolatada bir numarayım ya. Büyüyorum da. Lüks çikolatada global olarak lideriz. İngiltere’de ünlü Harrods mağazasında yer alıyoruz. Japonya’da premium müşteriler arasında yüzde 86 ile ilk akla gelen marka biziz. Orada atölye şeklinde çalışıyoruz ve önünde kuyruklar oluşuyor.

"ARKADAŞLAR NESTLE ABD'YE BAKTI BEĞENSELER BANA SÖYLERDİ"



Nestle’nin ABD’deki çikolata fabrikalarını alacak mısınız?



Nestle ABD’de çikolata merkezlerini satışa çıkardığını açıkladı. Yüzgörümlüğü dediğimiz parayı ödeyen gidip şirketin durumuna bakıyor. Bizim arkadaşlar da gidip bakmışlar. Ama geri dönüş yapmadılar. Beğenseler bana söylerlerdi.



"ŞİRKET İŞİ, PAZARI VE GELECEĞİ SATIN ALIYORUZ"



Neden en çok şirket satın alan ve satan grupsunuz?



Ticaretin temeli alıp satma işidir. Bizim şirket satın almayla yaptığmız da budur, başka bir şey değildir. Belli alanlara odaklanmak gerektiğinde satın alacağımız şirketler olabiliyor. Odak dışı kalan şirketleri de satıyoruz. Yani bunları yaparken odaklanmanın ve büyümenin gereğini yapıyoruz. Biz şirketleri satın alırken aslında işin kendisini satın alıyoruz, pazar payını satın alıyoruz, bazen de geleceği satın alıyoruz.



Yıldız Grubu’nda ulaştığınız büyüklükler nedir?



Türkiye dahil 14 ülkede 83 fabrikaya ulaştık. Ona yakın sayıda da şirketimiz var. Çalışan sayımız 56 bine ulaştı. 34.8 milyar lira ciroya çıktık. Ciromuzun yüzde 40’ı Pladis’ten, yani çikolata, bisküvi ve Ülker ürünlerini içine alan gruptan. Bu yüzde 40’ın yüzde 60’ı da yurtdışından geliyor, yani cironun yüzde 25’i artık yurtdışı operasyonlarından geliyor. Türkiye dahil edildiğinde 14 ayrı ülkede fabrikamız bulunuyor. Faaliyette olduğumuz ülkelerde 4 milyar insan, bizim için potansiyel müşteridir. Her hafta bir ülkedeyim ve operasyonların takibindeyim.



"BORSADA ÇAĞRI YAPACAĞIZ"



Küçük hissedarlarıyla ilişkilerinizi nasıl yürüteceksiniz?



Böyle bir yatırıma ve satın almaya katılmak istemeyenler için borsada çağrıda bulunacağız. SPK’ya bu hafta müracaatımız olacak. Normalde böyle bir ortaklıktan memnun olmayacaklar varsa, oluşacak borsa fiyatı üzerinden hisselerini alacağız. Ancak biz niye memnun kalmasınlar ve ortaklıktan niye çıksınlar diye düşünüyoruz. Çünkü satın alma bittikten sonra şirketin temettü politikasını da belirleyip açıklayacağız. Biz temettü dağıtımından kaçmayan bir grubuz. Mesela ülker’de dağıtılabilir kârın yüzde 50’sini dağıtıyoruz. Burada da nasıl bir yol izleyeceğimizi ve dağıtmaya karar verirsek bunun ne oranda olacağını belirleyip, duyuracağız.

"STRATEJİK OLANI GÜÇLENDİRİYORUZ"



Yıldız Holding Grup Başkanı Oğuz Aldemir satın almanın Kerevitaş için kritik bir önem taşıdığını belirterek şunları söyledi:

“Grup olarak stratejik gördüklerimizi güçlendiriyoruz. Satın alma işlemi sonrasında daha kuvvetli, cirosuda daha büyük bir şirket ortaya çıkacak. Çift haneli rakamlarla büyüyü faaliyet kârı üretiyoruz. Amaç bu kârlılığı daha iyi seviyeye getirmek. Hem yerli hem yabancı yatırımcıların gözleri üzerimizde olacak."







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