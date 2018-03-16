10 çekirdekli işlemci, 2 ekran ve 3 kamera gibi dikkat çekici özelliklere sahip olan Meizu Pro 7 Plus, hepsiburada.com üzerinden Türkiye’deki teknoloji severlerin beğenisine sunuldu.

Fenêtre ekranla birlikte gelen çift kamera teknolojisi, Pro 7 Plus için özel olarak geliştirilen gece çekimi görüntüsüyle daha zengin detaylar yakalanmasını mümkün kılarken, aynı zamanda bu yılın trendlerinden olan portre modunu da kullanıcılarla buluşturuyor.

Telefonun 5,7 inç boyutundaki Super AMOLED ekranı 2560 x 1440 piksel çözünürlük sunuyor.

16 MP ön ve iki adet 12 MP arka kameraya sahip olan Meizu Pro 7 Plus, sahip olduğu bulanıklaştırma seçeneğiyle SLR fotoğraf makinelerinin çekim efektlerini fotoğraflara uygulayabiliyor. Bu özelliğine ek olarak, özel optimizasyon ve hassas ayar için belirlenen 75 sahne ile parmağınızla gösterdiğiniz alanı daha belirgin ve net hale getirebiliyor.

Meizu Pro 7 Plus, 10 çekirdekli MediaTek Helio X30 ile geliyor. Meizu, bu işlemcinin telefona önceki modellerden daha yüksek performans ve güç tasarrufu saladığını belirtiyor. Bağımsız bir CS 43130 ses işleme yongasına sahip olan Pro 7 Plus, dinamik ve düşük bozulma değerli sesler çıkarabiliyor.

Flyme 6 işletim sistemiyle çalışan Pro 7 Plus’ın 6 GB belleğe ve 128 GB hafızaya sahip modeli 2.799 TL, 4GB bellek ve 64 GB hafıza modeliyse 2.199 TL fiyatla hepsiburada.com üzerinden satışa sunuldu.