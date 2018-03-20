Suudi Arabistan'ın devlet sahipliğindeki petrol şirketi Aramco'nun uluslararası borsalarda halka arz planından ilk etapta geri adım atacağı belirtildi.

Dünyanın en büyük petrol şirketi olan Aramco'nun öncelikli olarak Suudi Arabistan yerel borsasında halka açılması bekleniyor. Konuya yakın kaynaklara göre planlanan halka arz 2018 yılının ikinci yarısında olacak. Suudi yetkililerin daha sonrasında uluslararası halka arzı değerlendireceği söyleniyor.

Saudi Aramco'nun daha önce New York veya Londra borsalarında tarihin en büyük halka arzının planlandığı, hatta mevzuattaki bazı kuralların bu yönde değiştirilebileceği belirtiliyordu ancak ülkede süren yolsuzluk soruşturmaları nedeniyle halka arz planları gecikmişti.

Aramco tarafından yapılan açıklamada şirketin halen çeşitli senaryoları değerlendirdiği belirtildi.

Tadawul olarak bilinen Suudi Arabistan borsasındaki halka arzın yanı sıra uluslararası ihtimallerin de göz önünde bulundurulduğu ancak mevcut halka arz süreci devam ederken yorum yapılmayacağı açıklandı.

Aramco'nun iç piyasaya arzının 100 milyar dolar civarında olması beklenen uluslararası hedef kadar büyük boyutlu olması beklenmiyor zira tüm Suudi Arabistan borsasının piyasa değeri 500 milyar dolar civarında.