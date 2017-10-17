Saudi Aramco'ya Çinli PetroChina ve Sinopec talip

Halka arzı merakla beklenen ve dünyanın en büyüğü olacağı belirtilen Suudi Arabistan'ın devlet kontrolündeki petrol ve doğalgaz şirketi Saudi Aramco i çin Çin'den doğrudan talip çıktı.
Çinli PetroChina ve Sinopec şirketlerinin geçtiğimiz günlerde Saudi Aramco'ya yazılı olarak halka arzı beklenen yüzde 5 oranındaki hisseyi doğrudan satın alma isteğini ilettiği iddia edildi. İki şirket, Çin'in Varlık Fonu da dahil olmak üzere devlet kontrolündeki konsorsiyumun parçası.
2 trilyon dolar değer biçilen Saudi Aramco için Krallık tarafından Prens Muhammed bin Salman aracılığıyla yapılan açıklamada, halka arzdan 100 milyar dolar gelir beklendiği belirtilmişti.
PETROL BAĞIMLILIĞINDAN KURTULMAK İSTENİYOR
Suudi Arabistan, enerjiye bağımlı olan ekonomisini çeşitlendirmek ve fiyatı düşey seyir içerisinde olan petrol fiyatlarının negatif etkilediği Krallık bütçesini arttırmak için bir dizi ekonomik reform planı hazırlığı içerisinde. Kral Selman da bu çerçevede başta Uzakdoğu ülkeleri olmak üzere temaslarda bulunmuştu.
Uzmanlar, Çin tarafından gelen bu ilginin arkasında ise petrol tedariğini güvence altına almak istemesinin etkili olduğunu vurguluyor. Satın almanın yüzde 5 hissenin üzerine dahi çıkabileceği senaryosu da var.
Öte yandan Suudi Arabistan'ın üst düzey hükümet yetkilileri arasında ise Saudi Aramco'nun halka arzı konusunda bazı anlaşmazlıklar olduğu da ifade ediliyor.
Bir grubun, petrol varil fiyatlarının 55 ile 60 dolar arasında istikrarlı bir seyir kazanılmasını beklemek istediği ve halka arzı da 2018'den ötelemek istediği iddia edilirken, başka grupların ise yerel bazda bir halka arz formülü üzerinde fikir belirttiği gelen haberler arasında.
LONDRA VE NEW YORK BORSALARI KAPIŞIYOR
Londra ve New York borsaları da Saudi Aramco'nun halka arzıyla ilgili ciddi rekabet içerisinde.
Hatta Londra Menkul Kıymetler Borsası (LSE), bu doğrultuda kamu düzenleyicileriyle birlikte hazırlanan ve dün sunulan teklifte kamu şirketlerinin borsaya kote olmasını kolaylaştıracak adımlar atmıştı.
PetroChina ve Sinopec konuyla ilgili henüz bir yorum yapmasa da Reuters'a konuşan Saudi Aramco yetkilisi birkaç seçeneğin masada olduğunu ve değerlendirildiğini ancak henüz karar verilmediğini açıkladı.
SAUDİ ARAMCO NEDEN BU KADAR DEĞERLİ?
Suudi Arabistan firması geçen yılın verilerine göre günde 10 milyon varilin üzerinde petrol üretiyor ve bu dünyadaki herhangi bir şirketin ürettiğinden çok daha fazla.
Geniş ölçekli ve modern petrol rafinerileri de olan Saudi Aramco'nun, aynı zamanda petrol rezervlerinin dünyadaki toplam rezervlerinin 6'da 1'ine sahip olduğu belirtiliyor.
Halka arzın değerini belirleyecek faktörler arasında ise son dönemlerde en düşük seviyeleri gören petrol fiyatları, tâbi olunan vergi oranları gibi faktörler belirliyor. Suudi Arabistan, mart ayında Saudi Aramco için vergi oranını yüzde 85'ten yüzde 50'ye düşürmüştü.
- Saudi Aramco
- IPO
- PetroChina
- Sinopec
- çin
- suudi arabistan
- petrol
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
-
Misafir 2 saat önceasil sahibi amerika ve ingiltere bakin gorun00
-
Misafir 3 saat öncedunyada petrol fiyatlari yillik bazda her yil yerinde sayiyor bazi ülkelerde ve bizde alinan fiyat ayni ama vergilendirmeden dolayi artmis gorunuyor. aslinda petrol son 4 yilda varil fiyati hic artmadigi gibi kiş aylarinda dusuyor30
-
Misafir 5 saat önceimkb ye gelsede istanbul borsası rahatlasa..belki hissede alırız ne güzel olur30