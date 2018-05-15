Google ve ABD Ordusu tarafından yürütülen Maven Projesi, Google’ın makine öğrenimi algoritmalarını kullanarak drone’ların nesne tanıma ve takip kabiliyetlerini geliştirmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz ay 3.100 Google çalışanı tarafından imzalanan bir mektup, şirket yönetiminin bu projeden çekilmesi gerektiğini bildiriyordu.

Gizmodo’nun haberine göre, şirketin orduyla birlikte proje geliştirmeye devam etmesi sebebiyle 10 kadar Google çalışanı görevinden ayrıldı. Web sitesi işlerini bırakan eski Google çalışanlarının isimlerini açıklamadı.

Google yönetimi daha önce Pentagon ile saldırı odaklı bir proje üzerinde çalışmadıklarını ve nesne tanıma teknolojisi için ise tüm Google Cloud kullanıcılarına sunulmuş olan açık kaynaklı bir yazılımın kullanıldığını duyurmuştu.

Teknoloji devinin çalışanları, Google’ın projeyle ilişkisinin markaya “tamir edilemez zararlar” vermesinden korkuyor.

Çalışanların Google CEO’su Sundar Pichai’ye gönderdiği açık mektupta şu satırlar dikkat çekiyor: “Google’ın savaş işinde olmaması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle Project Maven’ın iptal edilmesini ve ne Google’ın ne de iş ortaklarının savaş teknolojileri geliştirmeyeceğine dair açık bir politika yayınlamasını istiyoruz.”

Şirketin dünya çapında 88 binden fazla çalışanı bulunuyor.