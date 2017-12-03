Savaş suçlusu Bosnalı Hırvat general Slobodan Praljak 'Nazi zehiri' ile intihar etti

Hollanda'nın Lahey kentinde Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki (UCM) duruşma sırasında intihar eden eski Bosnalı Hırvat general Slobodan Praljak'ın içtiği zehirin potasyum siyanür olduğu belirlendi. Potasyum siyanür, intihar için en etkili araç olarak biliniyor ve Naziler tarafından oldukça yaygın şekilde kullanılmış bir zehir.
Utrecht Üniversitesi'nden Toksikolog Majorie van Duursen, Praljak'ın çok hızlı şekilde ölmesine yola açan maddenin, potasyum siyanür olabileceğini söylemişti.
Praljak'a yapılan otopsi, van Duursen'in açıklamasını doğruladı. Eski generalin sıvı ile karıştırılmış potasyum siyanür içtiği belirlendi.
Van Duursen'e göre, toz halindeki siyanür su ya da herhangi bir sıvı içinde çözülebiliyor. Zehiri içen kişi, birkaç dakika içinde etkisini hissediyor.
Potasyum siyanür, bir asit ile temas ettiğinde oldukça zehirli mavi aside dönüşüyor.
Lahey'de eski Yugoslavya için kurulan UCM'de Çarşamba günü yapılan duruşmada "savaş suçlusu" olduğu kesinleşen ve 20 yıl hapis cezası onanan Praljak, cebinden çıkardığı şişedeki zehri içerek yaşamına son vermişti.
UCM, cezaevindeki Praljak'ın bu zehiri nasıl elde ettiği ve duruşma salonuna nasıl soktuğu ile ilgili olarak soruşturma başlattı. Mahkeme, personelin ihmali olup olmadığını da soruşturuyor.
Potasyum siyanür Adolf Hitler'in eşi Eva Braun'un yanı sıra Nazi liderler Heinrich Luitpold Himmler, Paul Joseph Goebbels ve Hermann Göring tarafından da intihar için kullanılmıştı.
Naziler, siyanürü sadece intihar için değil, gaz odalarında da kullandı.
Toplama kamplarındaki on binlerce Yahudi, zehirin bir başka biçim olan hidrojen siyanür ile katledildi.
Yüksek dozda alındığında hemen öldüren siyanür, eğer düşük miktarda alınırsa büyük acı veriyor. Şiddetli mide ve karın ağrısı ile nefes darlığına sebep oluyor.
Hızlı ve etkili biçimde sonuç veren potasyum siyanür, Soğuk savaş döneminde de en popüler zehirdi. ABD'ye ait U2 casusu uçaklarının pilotlarına, düşman bölgelerinde ele geçirilmeleri durumunda kullanmaları için siyanür kapsülleri veriliyordu.
Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından, "Canlı yakalanmaktan ve işkence görmekten korkmamak için en etkili yöntem" olarak sunulan siyanür kapsülleri birçok pilot tarafından reddedilmişti.
20 yıl hapis cezası onandıktan sonra zehir içen Bosnalı Hırvat general öldü
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